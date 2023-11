La definizione e la soluzione di: È collegata a Bruxelles da un lungo canale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CHARLEROI

Significato/Curiosita : E collegata a bruxelles da un lungo canale

Du jardin aux fleurs loft tour à plomb questo quartiere è quello del vecchio porto di bruxelles, che ha giocato a lungo il ruolo di ventre della città... Du jardin aux fleurs loft tourplomb questo quartierequello del vecchio porto di, che ha giocatoil ruolo di ventre della città... Charleroi /al'wa/ (Tchålerwè in vallone, Carleroé in piccardo) è una città del Belgio, situata nella provincia dell'Hainaut, nonché centro principale dell'area denominata Paese nero. Nel 2005 contava 201 373 abitanti. Si estende su una superficie di 102,13 km². Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

