Cloruro di cioè sale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cloruro di cioè sale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SODIO

Significato/Curiosita : Cloruro di cioe sale

Ciò che comunemente viene chiamato sale o sale da cucina è in realtà uno dei tanti sali possibili, cioè il cloruro di sodio (nacl). oltre ai più noti sali...

Il sodio è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come simbolo na (dal latino natrium) e come numero atomico ha 11. è un metallo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con cloruro; cioè; sale; Fabbrica di cloruro di sodio; cloruro di __ = sale; Il cloruro di sodio del cuoco; Minerale cristallino di cloruro di sodio; In cioè obliquamente; In __ che non si dica, cioè subito; Viaggi __ minute, e cioè all ultimo minuto; Alla __, cioè «fatto tanto per fare»; Un elemento della spina dorsale ; Un foro nasale ; Come il pane toscano senza sale ; Re di Gerusale mme fratello di Goffredo di Buglione; Cerca nelle Definizioni