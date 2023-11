La definizione e la soluzione di: Si cita quella di Pirro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VITTORIA

Significato/Curiosita : Si cita quella di pirro

Pandosia ed eraclea, di fronte al fiume siris (l'attuale sinni). tuttavia, poiché tito livio e plinio il vecchio precisano che pirro era sì accampato vicino... Mitologia Vittoria – Una dea romana

– Una dea romana Nike – Personificazione della vittoria nella mitologia greca Geografia Italia Vittoria – Comune nel libero consorzio comunale di Ragusa

– Comune nel libero consorzio comunale di Ragusa Vittoria – Frazione di Mignanego (GE)

– Frazione di Mignanego (GE) Vittoria Apuana – Frazione di Forte dei Marmi (LU) Antartide Terra Vittoria – Territorio dell'est dell'Antartide Africa Lago Vittoria – Grande lago africano, sorgente del Nilo Bianco

– Grande lago africano, sorgente del Nilo Bianco Cascate Vittoria – Cascate dello Zambesi Persone Regina Vittoria – Regina e imperatrice del Regno Unito (1819-1901)

– Regina e imperatrice del Regno Unito (1819-1901) Principessa Vittoria – Figlia maggiore della regina Vittoria del Regno Unito

– Figlia maggiore della regina Vittoria del Regno Unito Vittoria – Usurpatrice dell'Impero romano

– Usurpatrice dell'Impero romano Alessandro Vittoria – Scultore italiano

– Scultore italiano Vittoria di Sassonia-Coburgo-Gotha – nobile britannica, figlia della regina Vittoria (1840-1901)

– nobile britannica, figlia della regina Vittoria (1840-1901) Vittoria di Sassonia-Coburgo-Gotha – nobile britannica, nipote della regina Vittoria (1868-1935)

– nobile britannica, nipote della regina Vittoria (1868-1935) Vittoria di Svezia – principessa di Svezia, erede al trono Sport Vittoria – statistica usata nel gioco del baseball

– statistica usata nel gioco del baseball Associazione Calcio Dilettantistica Città di Vittoria – squadra di calcio italiana della città di Vittoria nel libero consorzio comunale di Ragusa Altro Vittoria – nome proprio di persona femminile

– nome proprio di persona femminile Vittoria – romanzo del 1915 di Joseph Conrad

– romanzo del 1915 di Joseph Conrad Vittoria – stazione della metropolitana di Brescia

– stazione della metropolitana di Brescia Vittoria – vino DOC siciliano

– vino DOC siciliano Vittoria ( Amo y señor ) – telenovela argentina

( ) – telenovela argentina 12 Vittoria – Asteroide scoperto nel 1850

– Asteroide scoperto nel 1850 Vittoria – vascello

– vascello Vittoria – azienda italiana produttrice di pneumatici e ruote per biciclette

– azienda italiana produttrice di pneumatici e ruote per biciclette Vittoria – film del 1938 diretto da Michail Doller e Vsevolod Illarionovic Pudovkin

– film del 1938 diretto da Michail Doller e Vsevolod Illarionovic Pudovkin Vittoria (Movimento Patriottico Democratico – Vittoria) – partito politico greco Pagine correlate Principessa Vittoria

Regina Vittoria (disambigua)

Santa Vittoria

Victoria Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «vittoria» Pandosia ed eraclea,fronte al fiume siris (l'attuale sinni). tuttavia, poiché tito livio e plinio il vecchio precisano cheeraaccampato vicino... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

Si dice di una frase che si cita spesso; Si cita con Tobago; Si cita con la Lorena; Si cita con il Tigri; La locuzione latina che si cita contro gli eccessi; Si cita con CGIL e CISL; Negli aeroporti c è quella a vento; Negli aeroporti c è quella di controllo; C è anche quella a pressione; quella interna guarda sul cortile; È storica quella di Porta Pia; Di solito l assassino torna su quella del delitto; È proverbiale quella di pirro ; Storica regione balcanica che fu il regno di pirro ; pirro vi ottenne la sua disastrosa vittoria; Il regno di pirro ; I sudditi di pirro ; Il pirro della narrativa;

