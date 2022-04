Circostanze importanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Circostanze importanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EVENTI

Significato/Curiosita : Circostanze importanti

Che la arendt scrive alla moglie di heidegger, elfride, emergono circostanze importanti riguardanti la arendt e l'incontro stesso che aveva come punto centrale...

Dell'organizzazione eventi evento – in informatica, elemento caratterizzante della programmazione a eventi. eventi – grattacielo di new york. evento – un avvenimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con circostanze; importanti; circostanze perché avvenga un fatto; Si beve nelle liete circostanze ; Si lancia in circostanze davvero critiche | Giovedì 25 novembre 2021; Si lancia in circostanze davvero critiche; Esegue importanti ricerche petrolifere in Libia; Le più importanti feste religiose e civili dell antica Grecia; Due importanti arterie; Sono importanti se al vertice;