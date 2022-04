Un cibo di strada italiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cibo di strada italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ARANCINI

Significato/Curiosita : Un cibo di strada italiano

Il cibo di strada (in inglese street food), secondo la definizione della fao, è costituito da una vasta gamma di bevande e alimenti pronti per il consumo...

Vedi arancino (disambigua). disambiguazione – "arancini" rimanda qui. se stai cercando il dolce marchigiano, vedi arancini (dolce). l'arancino (in siciliano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con cibo; strada; italiano; Desiderosa di cibo ; Il reparto al supermercato con cibo non conservato; Grandi scorpacciate di cibo ; Astinenza dal cibo ; Motocicletta adatta sia in strada che fuori; Il sistema di controllo della velocità media in autostrada ; Quello della strada non rispetta la segnaletica; Ha il battistrada ; Marco, noto attore italiano ; Nicolas __, attore italiano ; Il lago italiano su cui possiede una villa; Termine italiano desueto per baby-sitter; Cerca nelle Definizioni