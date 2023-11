La definizione e la soluzione di: Chi l ha Scritto: Uomini e no. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VITTORINI

Significato/Curiosita : Chi l ha scritto: uomini e no

Disambiguazione – se stai cercando il film del 1980, vedi uomini e no (film). uomini e no è un romanzo di elio vittorini pubblicato nel giugno 1945, primo... Disambiguazione – se stai cercando il film del 1980, vedi(film).un romanzo di elio vittorini pubblicato nel giugno 1945, primo... Elio Vittorini (Siracusa, 23 luglio 1908 – Milano, 12 febbraio 1966) è stato uno scrittore, traduttore, critico letterario e curatore editoriale italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

