Chi l ha Scritto: Storia di una gabbanella e del gatto che le insegnò a volare

La storia militare dell'Africa prima del 1800 abbraccia l'evoluzione dei sistemi militari del continente africano prima del 1800, considerando il ruolo degli stati e dei popoli indigeni i cui leader e forze combattenti sono originarie del continente e/o le cui principali basi militari, fortificazioni e fonti d'approvvigionamento erano basate o derivante dal continente e/o le cui operazioni sono state condotte sul suolo africano o in prossimità dei suoi confini o delle sue coste. Lo sviluppo della res bellica in questo contesto generalmente passò dal semplice al più sofisticato man mano che le economie e le culture diventavano più elaborate. Sin dall'antichità, l'Africa ospitò superpotenze militari, quali l'Antico Egitto, Cartagine e la Nubia. La fase pre-coloniale equivalente al Medioevo europeo vide poi la creazione di grandi imperi di cavalieri nelle savane e regni di capi-guerra nelle aree tropicali e boschive. La diffusione della polvere da sparo in epoca moderna, insieme agli sviluppi nell'organizzazione e nella cultura indigena, innescò poi conseguenze di vasta portata in tutte le regioni, con effetti a catena nella cultura, nella politica e nell'economia.