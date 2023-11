La definizione e la soluzione di: Chi l ha Scritto: Dolce per sé. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MARAINI

Significato/Curiosita : Chi l ha scritto: dolce per se

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi la dolce vita (disambigua). la dolce vita è un film del 1960 diretto e co-sceneggiato da federico... Disambiguazione –stai cercando altri significati, vedi lavita (disambigua). lavita è un film del 1960 diretto e co-sceneggiato da federico... Dacia Maraini (Firenze, 13 novembre 1936) è una scrittrice, poetessa e saggista italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

