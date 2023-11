Chi l ha Scritto: Diceria dell untore

Disambiguazione – se stai cercando il fim, vedi(film). «o quando tutte le notti - per pigrizia, per avarizia - ritornavo a sognare...

Russell Alfred Bufalino, nato Rosario Alfredo Bufalino, conosciuto anche con i nomignoli di McGee e The Old Man (il vecchio) (Montedoro, 29 ottobre 1903 – Kingston, 25 febbraio 1994) è stato un mafioso italiano naturalizzato statunitense, famoso per essere stato alla guida dell'omonima famiglia mafiosa della Pennsylvania dal 1959 al 1989.