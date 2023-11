La definizione e la soluzione di: Chi l ha Scritto: Alexis o il trattato della lotta vana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : YOURCENAR

Significato/Curiosita

Alexis o il trattato della lotta vana, trad. di maria luisa spaziani, ed. feltrinelli, milano 1983; m. yourcenar, alexis o il trattato della lotta vana, fa... Alexis o, trad. di maria luisa spaziani, ed. feltrinelli, milano 1983; m. yourcenar,, fa... Marguerite Yourcenar, pseudonimo di Marguerite Antoinette Jeanne Marie Ghislaine Cleenewerck de Crayencour (Bruxelles, 8 giugno 1903 – Mount Desert, 17 dicembre 1987), è stata una scrittrice e poetessa francese. È stata la prima donna eletta alla Académie française; nelle sue opere sono frequenti i temi dell'esistenzialismo, in particolare quello della morte. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

