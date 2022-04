Fa da _ chi agisce da intermediario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa da _ chi agisce da intermediario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Just eat è un servizio in rete di ordinazione e consegna pasti. agisce come intermediario tra il ristoratore e i clienti. ha sede a londra, in inghilterra...

La guida tramite fili (in inglese drive by wire) indica, in ingegneria dei trasporti, un tipo di controllo automatizzato dei comandi di un'automobile...