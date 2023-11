La definizione e la soluzione di: Celenterati... per oggettini ornamentali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CORALLI

Significato/Curiosita : Celenterati... per oggettini ornamentali

Gli Antozoi (Anthozoa Ehrenberg, 1831) sono una classe di animali (invertebrati marini) del phylum degli Cnidaria. Con oltre seimila specie, solitarie e coloniali, è il più grande taxon degli Cnidaria. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

