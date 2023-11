La definizione e la soluzione di: È celebre quello musicato da Pergolesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : STABAT MATER

Significato/Curiosita : E celebre quello musicato da pergolesi

Lo Stabat Mater (dal latino per Stava la madre) è una preghiera - più precisamente una sequenza - cattolica del XIII secolo tradizionalmente attribuita al beato Jacopone da Todi.

