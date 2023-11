Capoluogo dell arcipelago delle Baleari

Le isole(in catalano: illes balears, afi: ['iz bl'as]; in spagnolo: islas baleares, afi: ['islas ßale'aes]) sono undel mar mediterraneo...

Palma, conosciuta anche come Palma di Maiorca (in catalano Palma o Ciutat de Mallorca, in spagnolo Palma de Mallorca) è un comune spagnolo di 416 065 abitanti, principale città dell'isola di Maiorca e capoluogo della comunità autonoma delle isole Baleari. Rappresenta uno dei principali centri turistici delle Baleari, apprezzato per le spiagge, i divertimenti e la vita notturna, con vari alberghi e villaggi turistici.