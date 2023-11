La definizione e la soluzione di: Avvolgere come si fa con un tappeto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ARROTOLARE

Significato/Curiosita : Avvolgere come si fa con un tappeto

Questa posizione il lottatore si spinge via dal tappeto con le gambe per capovolgere l'avversario. mentre entrambi i lottatori si girano, il lottatore attaccante... Questa posizione il lottatorespinge via dalle gambe per capovolgere l'avversario. mentre entrambi i lottatorigirano, il lottatore attaccante... La cartina per sigarette è l'involucro cartaceo dentro al quale sono contenute le foglie sminuzzate di tabacco (o di altre sostanze) in una sigaretta. Il termine si riferisce più specificamente alle cartine che sono vendute sfuse per il confezionamento artigianale delle sigarette. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Avvolgere come si fa con un tappeto : avvolgere; come; tappeto; avvolgere con bende; Foglio usato per avvolgere pacchi; Per avvolgere i cibi; Preparato in cui avvolgere i cibi per la frittura; avvolgere con una striscia di tessuto; Ricoprire o avvolgere come un tessuto; Pesanti come certe tasse; Un virtuoso come Maurizio Pollini; Le lingue come russo e croato; Felice come una Pasqua; Una come Barbie; Soffiare come un mantice; Lascia il pugile al tappeto ; tappeto rosso a Venezia; Un tappeto naturale; tappeto o tenda di fibre vegetali poco lavorate; Forma un tappeto vegetale; tappeto anatolico raso;

Cerca altre Definizioni