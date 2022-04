Aveva nel ventre guerrieri greci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aveva nel ventre guerrieri greci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : CAVALLO DI TROIA

Significato/Curiosita : Aveva nel ventre guerrieri greci

Cinturone, protegge il ventre. le gambe recano degli schinieri e i piedi calzano dei sandali. appesi davanti al petto, il guerriero porta una spada, con...

Vedi il cavallo di troia. il cavallo di troia è una macchina da guerra che, secondo la leggenda, fu usata dai greci per espugnare la città di troia. questo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

