Attrezzo per slalom acquatici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attrezzo per slalom acquatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MONOSCI

Significato/Curiosita : Attrezzo per slalom acquatici

Stabilizzatori (minisci) 1 o 2 pz di sci (dipende dal tipo di monosci) con l'attacco monosci: partendo dall'alto verso il basso troviamo la seduta, che deve... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con attrezzo; slalom; acquatici; attrezzo manuale utile a scavare nella pietra; attrezzo ... da lanciare; attrezzo dei tagliaboschi; Un attrezzo come il saracco; Partecipano allo slalom ; È molto importante per le gare di slalom ; Un tipo di slalom ; Verbo di slalom isti; Uccello che si nutre di animali acquatici ; Fiori acquatici dipinti da Monet; Animaletti acquatici tentacolari; Grandi uccelli acquatici ; Cerca nelle Definizioni