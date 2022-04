L arte che insegna a parlare forbito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arte che insegna a parlare forbito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RETORICA

Significato/Curiosita : L arte che insegna a parlare forbito

Poco piacevoli al diretto interessato. parlare alle spalle parlare male di qualcuno in sua assenza. parlare a vanvera fare un discorso privo di consistenza...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi retorica (disambigua). la retorica è tradizionalmente intesa come l'arte del dire, del parlare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

