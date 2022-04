Un arnese come il sarchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un arnese come il sarchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ZAPPA

Significato/Curiosita : Un arnese come il sarchio

Nelle vetrine, le sequenze di lavorazione di una scure, una vanga, un sarchio e un piccone. la chioderia era la fucina in cui si producevano chiodi, bullette...

Frank vincent zappa (baltimora, 21 dicembre 1940 – los angeles, 4 dicembre 1993) è stato un compositore, chitarrista, cantante e polistrumentista statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

