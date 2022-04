Un arbusto per fare scope - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un arbusto per fare scope. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ERICA

Significato/Curiosita : Un arbusto per fare scope

Utilizzate per fare scope e infatti veniva chiamata scopiglia, e un tempo potevano costituire le coperture e le pareti di abitazioni povere e capanni. per ottenere...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi erica (disambigua). erica l. è un genere della famiglia delle ericacee, comprendente circa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con arbusto; fare; scope; L arbusto natalizio; arbusto di drupe rosse; Un arbusto che dà fiorellini bianchi; arbusto mediterraneo; Si uniscono per fare il perigonio in alcuni fiori; fare impedimento; Legnetto cilindrico usato per fare buche; Un liquore usato per fare molti cocktail; La scope rchia l apicoltore; Graminacea usata per fabbricare scope e spazzole; scope rto, messo in mostra; Le isole che comprendono Sciro e scope to;