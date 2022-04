Amano far niente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Amano far niente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : POLTRONI

Significato/Curiosita : Amano far niente

poltroni, nobile famiglia di mantova. capostipite fu poltronus, vissuto a metà del xii secolo. la famiglia praticò nella città l'attività creditizia e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

