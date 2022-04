Si alza sul palcoscenico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si alza sul palcoscenico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SIPARIO

Significato/Curiosita : Si alza sul palcoscenico

Saldamente alla stoffa e formanti un semicerchio. tirando le due corde si alza la stoffa fino a lasciare libero il boccascena mobile. la parte alta è...

Stai cercando altri significati, vedi sipario (disambigua). il sipario di boccascena, o più comunemente sipario, è quel drappo scorrevole che chiude l'arco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con alza; palcoscenico; Lo è l uomo che cammina alza ndo una spalla; Li calza no i pugili; Località lombarda rinomata per le calza ture; Innalza re un monumento; Illuminano il palcoscenico ; E di fronte al palcoscenico ; Ha palcoscenico e sipario; Edifici con palcoscenico dove recitano gli attori; Cerca nelle Definizioni