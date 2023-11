La definizione e la soluzione di: Allo stadio, generalmente siedono nelle curve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ULTRAS

Significato/Curiosita : Allo stadio generalmente siedono nelle curve

L'ultras o ultrà è un tifoso fanatico di una società sportiva, generalmente appartenente ad un gruppo organizzato. Il fenomeno interessa gli sport di squadra come il calcio, la pallacanestro, la pallanuoto e l'hockey.

