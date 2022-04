Aiutano a insaponarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiutano a insaponarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPUGNE

Significato/Curiosita : Aiutano a insaponarsi

Collocano le spugne in uno dei quattro sottoregni animali, quello dei parazoi. analisi molecolari dal 2001 hanno concluso che alcuni gruppi di spugne sono più... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con aiutano; insaponarsi; aiutano i bambini nelle prime uscite in bici; aiutano i loro pazienti a riprendere la mobilità; Ci aiutano a fare i conti; Come gli esercizi che aiutano a tenere in forma il corpo; Cerca nelle Definizioni