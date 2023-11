La definizione e la soluzione di: Aerei dell aviazione russa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MIG

Significato/Curiosita : Aerei dell aviazione russa

Pubblicazione iiss military balance 2007 dà per l'aeronautica militare russa oltre 4.000 aerei, più altri 833 di riserva, con 160.000 persone in organico, riducendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

