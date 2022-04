Si accostano alla bocca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si accostano alla bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Si accostano alla bocca

Su 100, basata su 15 recensioni. diversi critici, nel lodare il film, accostano il regista a david cronenberg per la cura con cui descrive l'esperimento...

Distanza: i microfoni, a seconda del modo in cui vengono utilizzati, modificano le loro caratteristiche e peculiarità; come nel caso dei microfoni lavalier...