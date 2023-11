La definizione e la soluzione di: Abbattere le mura di una città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SMANTELLARE

Significato/Curiosita : Abbattere le mura di una citta

«la città [di gerusalemme] venne abbattuta dalla rivoluzione, poi i romani abbatterono la rivoluzione, che era molto più forte delle sue mura; e di questa... «lagerusalemme] venne abbattuta dalla rivoluzione, poi i romani abbatterono la rivoluzione, che era molto più forte delle sue; equesta... Felice Maniero (Campolongo Maggiore, 2 settembre 1954) è un mafioso italiano, che fu a capo della cosiddetta Mala del Brenta. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Abbattere le mura di una città : abbattere; mura; città; abbattere animali per il sostentamento; abbattere con il piccone; abbattere ; Viene utilizzata per abbattere rocce tenere; Capoluogo maremmano il cui centro storico è rimasto completamente circondato da antiche mura ; Le mura romane di Porta Pia; Chiusi da reti staccionate o mura ; Porta delle mura di antiche città fortificate; Circondati da mura ; Diede inizio alla costruzione delle mura imperiali di Roma; Appesta le città industriali; Una due posti da città ; La città sede dell Olivetti; La cosiddetta città Bianca della Puglia; I nativi d una città dalmata; città in cui predicò Gesù;

Cerca altre Definizioni