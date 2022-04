Vestito... come il giudice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vestito... come il giudice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TOGATO

Significato/Curiosita : Vestito... come il giudice

Non è così. nell'ufficio del giudice, chiarchiaro, per lo stupore di d'andrea, arriva vestito come un perfetto menagramo. il protagonista dichiara che non...

Sia il personaggio togato ritratto nella scultura, né tantomeno gli antenati raffigurati nei busti, tuttavia le scarpe che il togato indossa suggeriscono... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con vestito; come; giudice; vestito come un damerino; Lo ha ricevuto Rinvestito ; Un pregio del vestito ; Un formaggio rivestito di paraffina rossa; Atleti come Massimiliano Rosolino e Ian Thorpe; Pensati, immaginati... come bebè; Lo sono le sostanze come la farina di grano; come la teoria proposta da Newton per spiegare i fenomeni ottici; Ne valuta la gravità il giudice ; Frank, che è stato giudice di Italia s Got Talent; Il giudice degi Inferi con Minosse e Radamanto; giudice popolare; Cerca nelle Definizioni