Si usa per pulire dita molto sporche: pasta __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per pulire dita molto sporche: pasta __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LAVAMANI

Significato/Curiosita : Si usa per pulire dita molto sporche: pasta __

Avere sei o addirittura sette dita per zampa. le zampe posteriori, più lunghe di quelle anteriori, terminano con quattro dita fornite anch'esse di artigli...

La pasta lavamani è un detergente in pasta abrasivo per eliminare dalle mani lo sporco di oli, grassi, inchiostri, vernici. è un prodotto cosmetico in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con pulire; dita; molto; sporche; pasta; Si passa bagnato per pulire i pavimenti; pulire con detersivi; Ripulire ..il fondo; Ripulire dalle erbacce; Perdita clamorosa di una battaglia fra; Un successo di Vendita ; Adulata, blandita ; Evitano di scottarsi le dita in cucina; Personaggio molto influente; Ricchezza molto esibita; Persona corruttibile e molto legata al denaro; Metallo molto flessibile e leggero; Pulite o sporche in un gioco di carte simile al burraco; sporche d olio; Molto sporche ; Scrisse Le mani sporche ; pasta rella piena di panna tipica di Roma; La pasta con guanciale e uovo sbattuto; Preparare impasta ndo; Il prodotto caseario che va nella pasta alla norma; Cerca nelle Definizioni