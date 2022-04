Una fattoria nel Far West - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una fattoria nel Far West. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RANCH

Significato/Curiosita : Una fattoria nel far west

Un napoletano nel far west (many rivers to cross, trad. lett. "molti fiumi da attraversare") è un film del 1955 diretto da roy rowland. basato sul racconto...

Il termine inglese ranch (derivato dallo spagnolo rancho e questo dal francese antico ranger, il quale significa "alloggiamento militare") viene utilizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con fattoria; west; Il personaggio di Disney che ha una fattoria ; Il personaggio disneyano che conduce una fattoria ; fattoria d oltreoceano; La fattoria con il corral; Film west ern con Ernest Borgnine: Il __ selvaggio; Si assalta nei film west ern; Una scritta da film west ern; La giovane che gioca a carte con lo sceriffo nell opera La fanciulla del west ; Cerca nelle Definizioni