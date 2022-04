Umili lavoratori salariati in Estremo Oriente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Umili lavoratori salariati in Estremo Oriente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COOLIES

Significato/Curiosita : Umili lavoratori salariati in estremo oriente

Poveri di lombardia e gli umiliati. questi ultimi erano composti dai lavoratori salariati della lana nelle grandi città, che solo più tardi vennero accettati...

Il coolie (termine di origine inglese dall'hindi — kuli, casta dell'india) è un lavoratore indiano o cinese, in estremo oriente. i "coolie" asiatici della... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con umili; lavoratori; salariati; estremo; oriente; umili azione, vergogna; L Enrico che si umili ò a Canossa; La tiene bassa l umili ato; Cederle è un umili azione; L ente che tutela i lavoratori infortunati; Dà le pensioni ai lavoratori ; Riunisce lavoratori metallurgici; Associazioni Cristiane lavoratori Italiani; La classe dei salariati ; Dipendenti salariati ; Comprende estremo e Medio Oriente; L estremo Capo del Sudamerica; Europeo dell estremo Nord; Regione dell estremo Sudamerica; Per noi è l oriente ; Il dittongo d oriente ; Si oppone all oriente ; Comprende Estremo e Medio oriente ; Cerca nelle Definizioni