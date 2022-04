La suonava l aedo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La suonava l aedo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CETRA

Significato/Curiosita : La suonava l aedo

Romanzo si ipotizza che odisseo stesso, sotto le mentite spoglie di un vecchio aedo, una sera davanti al focolare racconti ad un pubblico occasionale, inventandole...

Il quartetto cetra, spesso indicato brevemente come i cetra, fu un gruppo vocale italiano attivo dal 1941 al 1988. la sua formazione più nota e longeva...

