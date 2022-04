Lo spiedino di carne arabo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo spiedino di carne arabo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : KEBAB

Significato/Curiosita : Lo spiedino di carne arabo

Il kebab (pron. [ke'bab]; in arabo , kabab, "carne arrostita"; in turco kebap) è un piatto a base di carne arrostita di origine mediorientale, divenuto...

