Sigla di un Organizzazione economica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla di un Organizzazione economica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Sigla di un organizzazione economica

(partito politico). l'organizzazione del trattato dell'atlantico del nord (in inglese: north atlantic treaty organization, in sigla nato, in francese: organisation...

L'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (ocse) – in inglese organization for economic co-operation and development (oecd), e in francese...