Lo sfoggia la persona colta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sfoggia la persona colta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SAPERE

Significato/Curiosita : Lo sfoggia la persona colta

D'arte, ha scritto articoli di costume, storici, letterari, di cinema). la sua colta scrittura dà vita a una prosa ricca, elegante, raffinata. da ricordare...

sapere – sinonimo di conoscenza sapere – programma televisivo sapere – rivista di divulgazione scientifica leonardo sapere – violoncellista argentino naturalizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con sfoggia; persona; colta; Li sfoggia il culturista; Li sfoggia no i manichini; La tendenza a sfoggia re abiti di gusto passato; persona appena diventata adulta; persona ggio molto influente; persona grossa e goffa; persona corruttibile e molto legata al denaro; Permette di ascolta re musica in macchina; Recipienti che si allineano per la raccolta dei rifiuti; Accolta a far parte; La raccolta di leggi di Giustiniano; Cerca nelle Definizioni