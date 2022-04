I sette peccati dipinti da Bosch - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I sette peccati dipinti da Bosch. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAPITALI

Significato/Curiosita : I sette peccati dipinti da bosch

i sette peccati capitali è un dipinto a olio su tela (120x150 cm) attribuito a hieronymus bosch o a un suo imitatore, databile al 1500-1525 circa e conservato...

Vizi capitali sono un elenco di inclinazioni profonde, morali e comportamentali dell'anima umana, spesso e impropriamente chiamati peccati capitali. questo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

