Semina lutti e rovine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Semina lutti e rovine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GUERRA

Significato/Curiosita : Semina lutti e rovine

Tutto il vallo di diano, suscitando entusiasmi e rancori intorno all'albero della libertà e seminando lutti un po' in tutti i paesi. il secolo xix si aprì...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi guerra (disambigua). la guerra è un fenomeno sociale che ha il suo tratto distintivo nella violenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

