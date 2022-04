Il satiro che allevò Bacco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il satiro che allevò Bacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Il satiro che allevo bacco

Corpicino di bacco per poi affidarlo ai satiri e le ninfe della laconia. egli fu istruito nell'arte del bere il vino dal saggio sileno, capo dei satiri, e da...

Latini, da sileno discendono le tribù dei satiri e delle ninfe. a volte veniva moltiplicato in una triade od in un grande gruppo (i silenoi) o veniva spesso...