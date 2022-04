Il santo patrono della città di Potenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il santo patrono della città di Potenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GERARDO

Significato/Curiosita : Il santo patrono della citta di potenza

Assunta e poi a gerardo della porta che divenne patrono della città. la chiesa conserva infatti le spoglie del santo patrono, un'urna in argento e cristallo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gerardo (disambigua). gerardo è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili: gherardo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

