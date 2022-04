Rilevante perché riferito al tempo presente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rilevante perché riferito al tempo presente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ATTUALE

Significato/Curiosita : Rilevante perche riferito al tempo presente

Oppure nell'altro. di rilevante importanza sono i processi di retroazione o feedback del sistema climatico sulle forzanti originarie al sistema stesso, sia...

Il valore attuale (va) è la quantità di denaro che nel periodo in corso si dovrebbe investire nei mercati mobiliari (es. in borsa) per uguagliare il flusso... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

