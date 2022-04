Relativi alla scienza che studia la forma e la struttura degli esseri viventi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativi alla scienza che studia la forma e la struttura degli esseri viventi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ANATOMICI

Significato/Curiosita : Relativi alla scienza che studia la forma e la struttura degli esseri viventi

Agricoltura biologica. la biologia (dal greco ßa, composto da ß, bìos = "vita" e , lògos = "studio") è la scienza che studia la vita, ovvero i processi...

Con il termine posizione anatomica si intende la posizione di base assunta idealmente da un animale, di solito impiegata a fini descrittivi. essa può... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

