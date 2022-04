Quello per il motorino si può ottenere a 14 anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello per il motorino si può ottenere a 14 anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PATENTINO

Significato/Curiosita : Quello per il motorino si puo ottenere a 14 anni

Bassi, imola e germania). a questo punto per rossi si profila il passaggio alla quarto di litro. il motomondiale 1998 è quello del debutto nella classe...

Dei ciclomotori (abbreviato "cigc" o più comunemente conosciuto come "patentino") è stato un attestato ufficiale rilasciato dagli uffici di motorizzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

