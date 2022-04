Quella di pesce serve per addensare dolci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di pesce serve per addensare dolci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COLLA

Significato/Curiosita : Quella di pesce serve per addensare dolci

Alcalino, è ottimo come disinfiammante per l'apparato intestinale; è usato per addensare zuppe, verdure, dolci; shiitake: fungo giapponese essiccato e...

La colla vinilica, la colla siliconica, la colla epossidica, la colla ureica, la colla poliuretanica (colla pur), la colla neoprenica e la colla rossa... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

