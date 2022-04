Quella d amore è preferibile a quella di guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella d amore è preferibile a quella di guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : DICHIARAZIONE

Significato/Curiosita : Quella d amore e preferibile a quella di guerra

Arriderà affatto alle armi tedesche, sarebbe di gran lunga preferibile avere un crollo militare prima di un crollo politico" (il che effettivamente si...

Dalla bill of rights e dalla dichiarazione d'indipendenza degli stati uniti d'america, ma soprattutto dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

