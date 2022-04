Qualunque mezzo che sia in grado di volare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Qualunque mezzo che sia in grado di volare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VELIVOLO

Significato/Curiosita : Qualunque mezzo che sia in grado di volare

Nell'atmosfera terrestre sotto il controllo di uno o più piloti. nonostante sia più pesante dell'aria, è in grado di volare grazie ai principi fisico-meccanici...

Termine "velivolo" è stato coniato da gabriele d'annunzio che per primo lo utilizzò nel romanzo forse che sì forse che no: tecnicamente un velivolo può quindi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

