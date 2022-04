Può finire in una borsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può finire in una borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SPESA

Significato/Curiosita : Puo finire in una borsa

Vengono messi come garanzia/collaterale del debito, che può anche diventare insostenibile e fare finire in insolvenza la società target. i soldi per ripagare...

La spesa pubblica, in economia, indica il complesso di denaro di provenienza pubblica che viene utilizzato dallo stato in beni pubblici e/o servizi pubblici... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con finire; borsa; Così si possono anche definire baci e abbracci; Ci può finire il pugile; Si usano per rifinire fori; Possono finire in salamoia; Un tipo di contratto di borsa ; Indice dei titoli tecnologici della borsa USA; Dow __, indice della borsa di New York; Gira con una borsa ; Cerca nelle Definizioni