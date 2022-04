Può diventare un libro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può diventare un libro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : MANOSCRITTO

Significato/Curiosita : Puo diventare un libro

Storico e in particolare del giallo deduttivo. tuttavia, il libro può essere considerato un incrocio di generi, tra lo storico, il narrativo e il filosofico...

Altri file su manoscritto (en) manoscritto, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) opere riguardanti manoscritto, su open library... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con diventare; libro; diventare adulti... come frutti; diventare arido; Può diventare ceramica; Può diventare lungo un palmo; libro dettato da Marco Polo mentre era in carcere; Come il Gatsby del libro di Francis S. Fitzgerald; libro : Il ritratto di __ Gray; È di fuoco in un libro di Ken Follett; Cerca nelle Definizioni