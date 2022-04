Un Progetto europeo per gli studenti universitari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un Progetto europeo per gli studenti universitari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ERASMUS

Significato/Curiosita : Un progetto europeo per gli studenti universitari

è un programma di mobilità studentesca dell'unione europea, nato il 15 giugno 1987. esso dà la possibilità a uno studente universitario europeo di effettuare...

Il programma erasmus, acronimo di european community action scheme for the mobility of university students, è un programma di mobilità studentesca dell'unione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con progetto; europeo; studenti; universitari; Chi lo dà, fa partire il progetto ; Vi è un progetto in attesa di realizzazione; Un progetto campato in aria; Si dice di un progetto bellissimo; Un Francesco pugile che fu campione europeo ; Un europeo di Chisinau; Quello europeo è di Beethoven; europeo dell estremo Nord; Tra gli studenti delle medie e gli universitari; Lo frequentano studenti e professori; Voto di comportamento nella pagella degli studenti ; Periodo di lavoro degli studenti universitari; Tra gli studenti delle medie e gli universitari ; Docenti universitari ; Edifici universitari ... negli Stati Uniti; Periodo di lavoro degli studenti universitari ;