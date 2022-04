Profeta minore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Profeta minore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Disambiguazione – se stai cercando il nome proprio, vedi abaco (nome). abacùc o abacucco (in ebraico: habaqquq, ; in greco: µßaµ; in latino:...