Principio di apnea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Principio di apnea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AP

Significato/Curiosita : Principio di apnea

Con sindrome da apnea nel sonno (che comprende la sindrome sahs, acronimo inglese di sleep apnea-hypopnea syndrome) si intende l'insieme degli episodi...

Rakim athelaston mayers, noto come asap rocky (reso graficamente a$ap rocky) (new york, 3 ottobre 1988), è un rapper, modello e produttore discografico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 aprile 2022

Altre definizioni con principio; apnea; principio di deambulazione; principio d idraulica; principio di pedagogia; Primo principio della rivoluzione francese fra; Fa sport in apnea ; Può scendere in apnea ; Si trattiene in apnea ; Il sub la fa in apnea ; Cerca nelle Definizioni